Neymar desembarca na Rússia com mala Louis Vuitton de R$ 17.900

A Copa nem começou e os looks de Neymar já rendem assunto. No desembarque em Sochi, além dos costumes do estilista Ricardo Almeida, que assina o traje oficial dos jogadores e comissão técnica da seleção, o atacante surgiu com acessórios luxuosos.

O craque desembarcou em Londres com uma mala de mão da marca alemã Rimowa, feita em parceria com a grife de streetwear norte-americana Supreme (1600 dólares, ou cerca de R$ 6.200). Em Sochi, uma nova bagagem ainda mais luxuosa: a bolsa de mão da Louis Vuitton, modelo Keepall, em verde, amarelo e azul, parte de uma coleção feita especialmente para a Copa. O preço? Cerca de R$ 17.900 aqui no Brasil.

Ainda entre os acessórios, uma mochila Nordstrom Rack dourada, com fotos dos rostos do pai, da mãe, da irmã e do filho estampadas (700 libras ou uns R$ 3.500).