Neva em Santa Catarina e temperatura ainda vai cair - O Liberal

A Defesa Civil de Santa Catarina informou que houve precipitação de água líquida e flocos de neve, concomitantemente, na cidade de Bom Jardim da Serra, na tarde do sábado, 24. Também caiu neve em Urubici e São Joaquim entre a tarde e noite do mesmo dia, de acordo com Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram).

Também de acordo com a Defesa Civil, a manhã deste domingo é gelada em todo estado. Na Serra Catarinense, os termômetros marcaram entre -2°C e 4°C às 9h. Entre o Grande Oeste, Planalto Norte e Grande Florianópolis de 1°C a 8°C. Nas demais áreas, entre 6°C e 14°C.

É a segunda vez em duas semanas que a região registrou neve, de acordo com o governo do Estado. No início do mês, entre a noite de sexta-feira, 9, e o início da madrugada de sábado, 10, São Joaquim, na Serra catarinense, registrou neve.

Após a passagem de uma frente fria, uma massa de ar frio favoreceu o declínio das temperaturas em parte de Santa Catarina, sobretudo no Planalto Sul, informou. “A combinação das baixas temperaturas com a umidade disponível foi responsável por trazer precipitação invernal para a Serra catarinense nesta tarde”, explicou.

A Defesa Civil já havia feito um alerta para “risco de temporais muito isolados, queda acentuada nas temperaturas e até mesmo a possibilidade de neve”, entre o sábado, 24, e o domingo, 25.