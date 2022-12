Neto de Bob Marley, ‘Jo Mersa’ Marley, morre aos 31 anos

O músico Joseph “Jo Mersa” Marley, neto de Bob Marley e um renomado artista de reggae, morreu aos 31 anos, informou a imprensa norte-americana. Um representante de Joseph Marley, nascido na Jamaica, confirmou a morte à revista Rolling Stone, mas não revelou a causa.

A WZPP Radio de Miami, onde o artista passou grande parte da vida, informou que ele foi encontrado em um veículo depois de sofrer um ataque de asma na terça-feira.

O primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, escreveu no Twitter que está “profundamente triste” com a notícia da morte e ofereceu condolências aos pais de Marley, Stephen e Kerry. “Minhas sinceras condolências aos amigos e associados de Joseph e à fraternidade e do reggae e aos fãs de todo o mundo”, acrescentou.

Marley lançou o primeiro álbum, Comfortable, em 2016, seguido por Eternal em 2021.

Em uma entrevista em 2014 à revista Rolling Stone, ele contou como foi ter crescido ao lado de músicos, incluindo seu pai e o tio Ziggy.

“Foi uma coisa muito mágica, ver aquelas pessoas visitando a casa e como acontecia todo o processo de trabalho”, disse. “Eu chegava em casa e tentava fazer o dever de casa, mas acabava distraído e espionava o estúdio.”

Ele também disse que, apesar da família famosa, queria traçar o próprio caminho. “Eu sou da nova geração de Marleys, mas ao mesmo tempo ainda estou experimentando. Meu plano é fazer algo novo com minhas raízes.”

A WZPP Radio informou que Marley deixa esposa e uma filha.