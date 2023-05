Netflix tem dia de estreias feito para fãs de séries apocalípticas

As estreias da Netflix nesta sexta-feira, 12 de maio, são um prato cheio para os fãs de séries sobre o fim do mundo. Black Knight, produção sul-coreana de ação, e Mulligan, animação norte-americana de comédia, mostram cenários distópicos e apocalípticos.

Assim como em séries como The Last Of Us, Sweet Tooth, Resident Evil e The Walking Dead, as histórias se passam após a Terra passar por diversos problemas e a população humana acabar bastante reduzida. Confira mais sobre eles abaixo.

Black Knight

Na década de 2070, o planeta está arrasado e resta cerca de 1% da população que já existiu. Diante de níveis altos de poluição e destruição, as pessoas dependem de entregadores que arriscam suas vidas para entregar suprimentos básicos, como o próprio oxigênio. Há, é claro, grupos de pessoas que vivem como refugiados à margem da sociedade, enquanto outros formam uma elite que detêm poderes.

A trama gira em torno de um desses entregadores, que se dispõe a enfrentar a estrutura vigente para reverter a ordem das coisas. A série sul-coreana é baseada na animação Delivery Knight, de Lee Yoon-gyun.

Black Knight traz no elenco nomes como Kim Woo-bin, Song Seung-heon, Kang Yoo-seok e Esom, e está disponível para assistir a partir de 12 de maio de 2023 na Netflix.

Mulligan

Durante uma invasão alienígena, Matty Mulligan, um homem comum de Boston, arremessa uma granada no lugar certo e acaba salvando o planeta. Saudado como herói, é alçado também ao posto de presidente dos Estados Unidos – que, agora, conta com apenas 1.132 habitantes. Mesmo diante de pouca gente, terá que lidar com uma série de problemas com os quais não necessariamente está preparado. Em formato de animação bem-humorada, Mulligan conta com vozes de Nat Faxon, Chrissy Teigen, Tina Fey e Daniel Radcliffe, entre outros. Estreia nesta sexta, 12 de maio de 2023, na Netflix.