Netflix divulga trailer de série sobre Zezé di Camargo e Wanessa

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 18, uma nova série documental sobre Zezé Di Camargo, Wanessa e sua família. É o Amor: Família Camargo estreia no dia 9 de dezembro.

A plataforma divulgou o primeiro trailer da produção que vai mostrar a relação do pai e filha durante a gravação de um álbum inédito dos dois. Ao longo de cinco episódios, os artistas abrem suas vidas, revelam segredos e mostram a intimidade dos Camargo.

Com um estilo intimista, as gravações aconteceram, em grande parte, na fazenda da família, no interior de Goiás, onde Zezé e Wanessa improvisaram um estúdio para a gravação de músicas inéditas durante a quarentena.

Pai e filha mostraram suas rotinas e dramas pessoais, com momentos com Graciele Lacerda e Zilu Godoi, e também receberam em casa artistas de quem são amigos há anos. Os cantores Thiaguinho, Paula Fernandes, Léo Santana e Felipe Araújo aproveitaram a visita para cantar ao lado da dupla.

Tiago Abravanel e o ex-jogador Denilson, cunhado de Zezé, garantiram momentos de descontração. Já Cleo Pires e Priscila Fantin mostraram a amizade e o carinho com Wanessa, que ajudam a cantora a passar pelos momentos difíceis de sua vida.

Dirigida por Ricardo Perez, É o Amor: Família Camargo costura a relação carinhosa de pai e filha e reforça que a história dos Camargo é também sobre o Brasil, sobre o estilo de vida sertanejo e, principalmente, sobre o poder da música na conexão entre as pessoas.