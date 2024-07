Netflix divulga data de estreia de série sobre Ayrton Senna

A Netflix divulgou a data de estreia da série ficcional Senna, baseada na história do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna (1970-1994). A produção será protagonizada pelo ator Gabriel Leone e vai tratar, entre outros temas, do acidente que vitimou o brasileiro durante o GP de Ímola, em San Marino, em 1º de maio de 1994. Com seis episódios, Senna será disponibilizada para os assinantes no dia 29 de novembro.

Em entrevista recente ao Estadão, o ator Gabriel Leone explicou como se preparou para viver o piloto nas telas. “Quando eu comecei a fazer pesquisa, chegou um momento que eu fiquei angustiado. Falei ‘cara, eu não vou dar conta de ler tudo, de ver todas as fotos, todos os vídeos, de escutar todas as opiniões, todas as visões de todas as pessoas. É muita coisa”.

Leone também explicou que conversou com familiares e pessoas que conviveram com Senna para construir o personagem que iria interpretar.

“O interessante é esse quebra-cabeça de muitas coisas que as pessoas que viveram têm na memória. É o ‘entre’: você vai ver como essas situações reverberaram nele, o ponto de vista dele, a forma que ele raciocinava e enxergava o mundo. Você vai ver as relações que ele tinha com a família, com as pessoas próximas a ele e de que forma isso o transformava”, disse.

Senna vai mostrar a vida do piloto de uma forma bastante abrangente. Para isso, foram incluídos diversos personagens, como os pilotos Nelson Piquet (Hugo Bonemer) e Alain Prost (Matt Mella), o narrador Galvão Bueno (Gabriel Louchard) a primeira mulher do piloto, Lilian (Alice Wegmann), as namoradas Xuxa (Pamela Tomé) e Adriane Galisteu (Julia Foti) e os irmãos Viviane (Camila Márdila) e Leonardo (Nicolas Cruz). A direção geral de Vicente Amorim.