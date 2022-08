Netflix cancela série de vampiros ‘Primeira Morte’ após uma temporada

A série Primeira Morte (First Kill) foi cancelada pela Netflix após sua primeira temporada, lançada em junho. Segundo o Deadline, apesar de ter conquistado o público e figurado no top 10 do streaming em vários países – chegando ao todo a 100 milhões de horas de visualizações -, a produção não atingiu o nível de sucesso pretendido pela empresa.

A série criada por V. E. Schwab, que se baseou no romance homônimo de sua autoria, publicado em 2020, gira em torno de Juliette, uma vampira adolescente que precisa fazer sua primeira morte. Ela mira numa nova garota na cidade chamada Calliope, sem saber que seu alvo descende de uma família de caçadores de vampiros.

As duas acabam se aproximando, para desgosto de suas famílias, que declaram guerra quando elas viram namoradas.

“Para conquistar o respeito de uma poderosa família de vampiros, a vampira adolescente Juliette (Sarah Katherine Hook) precisa matar sua primeira vítima. A escolhida é Calliope (Imani Lewis), uma garota nova na cidade. Mas, para a surpresa de Juliette, Calliope faz parte de uma famosa família de caçadores de vampiros. Cada uma vai descobrir que a outra é muito difícil de matar e, infelizmente, muito fácil de gostar”, diz a sinopse.