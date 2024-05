Netflix aumenta os valores dos planos de assinatura; veja os novos preços

A Netflix aumentou mais uma vez os valores de seus planos de assinatura. Quem for assinar o serviço de streaming a partir de agora vai pagar um pouco a mais do que quem fez os pacotes na última semana. A empresa não chegou a fazer um anúncio formal, pegando os novos clientes de surpresa.

Menos de um ano depois de cancelar seu plano básico sem anúncios no Brasil, a plataforma mudou o valor do Plano Padrão com anúncios para R$ 20,90, que dá direito a duas telas na mesma residência. Antes, o assinante pagava R$ 18,90.

A partir de agora, quem quiser assinar o plano Padrão (sem anúncios) pagará R$ 44,90 para ter direito a usar duas telas na mesma residência. O valor antigo era de R$ 39,90.

Já o Plano Premium, que dá direito a usar quatro telas ao mesmo tempo (na mesma residência), além de qualidade de vídeo em resolução 4K, passa a custar R$ 59,90. Anteriormente, os assinantes pagavam R$ 55,90.

Por enquanto, a plataforma não mudou o valor para uso em compartilhamento de senha, que continua a custar R$ 12,90 por tela.