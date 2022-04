Netflix anuncia temporada final de ‘Ultraman’ para 2023

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 18, um teaser para anunciar a 3ª e última temporada de Ultraman, anime baseado nas obras da Tsuburaya Productions que fizeram sucesso nos anos 1960. No vídeo, o protagonista da série aparece com sua armadura quebrada, caído no chão e sem forças. Ao fundo, é possível ouvir uma voz pedindo para que ele se levante. O novo capítulo se chamará Ultraman: O Final e será lançado em 2023, mas não foram divulgadas informações sobre data – e nem quantidade de episódios. A 2ª temporada estreou na plataforma de streaming no último dia 14 de abril.