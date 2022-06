Netflix anuncia fim das gravações da 2ª temporada de ‘Sweet Tooth’

Os fãs de Sweet Tooth podem comemorar, já que os novos episódios estão cada vez mais perto de estrear. Nesta segunda-feira, 6, a Netflix anunciou o fim das gravações da segunda temporada. A prévia foi divulgada durante a Semana Geeked 2022, em que a plataforma compartilha notícias sobre as séries que chegam em breve no catálogo do serviço de streaming.

No vídeo, aparece o elenco comemorando o final das filmagens e depoimentos de alguns atores. Nonso Anozie, que interpreta Tommy Jepperd, comentou: “foi uma longa jornada, trabalho duro, mas foi muito divertido. Mal posso esperar para contar o que acontece na segunda temporada”.

Baseada nos quadrinhos de Jeff Lemire, Sweet Tooth apresenta uma história com elementos de contos de fadas e ficção científica pós-apocalíptica, dirigida por Jim Mickle. A trama se passa uma década após a devastação do planeta por uma pandemia inexplicável e acompanha Gus, um menino com chifres de veado, que faz parte de uma nova raça de crianças híbridas humano-animais nascidas após o surto, todas imunes à infecção. Perseguido por milícias, caçadores de recompensas e seitas apocalípticas, ele tenta chegar num refúgio distante com ajuda de um andarilho pouco amistoso.