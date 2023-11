Neta de Ana Maria Braga tem novo nome revelado duas semanas após o nascimento

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, divulgou o nome de sua filha em uma live no último domingo, 26. Segundo ela, sua caçula se chamará Hima.

Ainda de acordo com Mariana, era importante que fosse um nome em sânscrito, visto que ela e seu companheiro estudam a língua. Ela conta que “Hima” terá o H mudo no Brasil, mas será pronunciado Rima na Índia.

“Hima é branco como a neve. É a sucessão dos invernos, é a cor da pérola branca. É relacionada também à Lua, que é branca e fria. O nome hima em sânscrito também é relacionado ao canforeiro”, explicou.

A criança nasceu no último dia 13 e, desde então, Mariana disse que estava “intuindo o nome” do bebê após o parto. Ana Maria chegou a falar sobre a neta no Mais Você e alegou que a menina se chamaria Lila.

“Estava morrendo de medo de chegar depois, mas cheguei a tempo de ver a minha netinha nascer. O nome dela é Lila! Lila Maffeis Gonçalves. É minha quinta neta. Ganhamos todos mais uma alma na família. Levei um susto! Porque cresce rápido. Parece fermento esse negócio, a família parece que brota”, contou Ana no programa.

Mariana contou que Lila foi um apelido que eles usaram por algum tempo, até ter um retorno do astrólogo. “Como a gente não obtinha resposta do nosso astrólogo, a gente falou: Vamos escolher então. Mas a gente falou Vamos dar uma última chance”.

“A gente já tinha falado para a minha mãe que era Lila, tanto que ela falou no programa”, disse. “Foi toda uma anedota. Mas essa é a Hima.”