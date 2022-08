Nelson Rodrigues ganha homenagem nos seus 110 anos de nascimento

Nelson Rodrigues, um dos dramaturgos mais influentes do País, completaria 110 anos no dia 23 de agosto – ele morreu em 1980.

Para celebrar a efeméride, o Canal Brasil vai exibir, a partir de terça, 23, até domingo, 28, sempre à 0h, uma seleção dos principais filmes de sua autoria.

Nascido no Recife, escritor, jornalista, romancista, teatrólogo, contista e cronista, Nelson ganhou notoriedade por seus textos que traziam uma linguagem simples, crítica de costumes e com temas polêmicos para a época. Seus livros estão hoje no catálogo de editoras como a Nova Fronteira e HarperCollins Brasil.

A vida de Nelson Rodrigues foi marcada por uma sucessão de tragédias. Doença, traição, perfídia são esses alguns dos ingredientes que fizeram suas peças clássicos da tragédia nacional. Serão seis longas na mostra: Bonitinha, Mas Ordinária (1964), A Serpente (1992), O Beijo no Asfalto (2018), Boca de Ouro (2020), Os Sete Gatinhos (1980) e A Dama do Lotação (1978).

Programação

O clássico Bonitinha, Mas Ordinária abre a programação especial nesta terça, 23. Na quarta, 24, é a vez de A Serpente, estrelado por Ary Fontoura e Zezé Motta.

O remake do clássico O Beijo no Asfalto, protagonizado por Lázaro Ramos e dirigido por Murilo Benício, vai ao ar na quinta, 25. Boca de Ouro, sob direção de Daniel Filho, será exibido na sexta, 26. No sábado, 27, é a vez de Os Sete Gatinhos. E, por fim, A Dama da Lotação, com Sônia Braga como protagonista, encerra a programação no domingo, 28.

