Nathalia Timberg testa positivo para covid-19 e cancela apresentação de peça em São Paulo

A atriz Nathalia Timberg, 95, testou positivo para covid-19 e teve de cancelar a apresentação que faria de A Mulher da Van neste domingo, 18, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do espetáculo ao Estadão. Segundo a equipe da peça, Nathalia “se recupera bem” e deve voltar ao palco do Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, na próxima quinta, 22.

O Sesc Pinheiros divulgou um comunicado nas redes sociais afirmando que a sessão foi cancelada “por motivos de saúde no elenco”. Segundo a instituição, a peça será remarcada em uma data divulgada posteriormente.

Os ingressos adquiridos para o domingo serão válidos na nova data, sem necessidade de troca. Aqueles que necessitarem de reembolso devem enviar uma mensagem para o Sesc em até 30 dias.

Nathalia estreou A Mulher da Van em São Paulo na última sexta, 16. Dirigido por Ricardo Grasson, o espetáculo é uma comédia dramática do escritor inglês Alan Bennett e traz também nomes como Caco Ciocler, Cléo De Páris e Duda Mamberti no elenco.

A Mulher da Van é inspirada na história real de uma idosa acumuladora que vive dentro de uma caminhonete e, de tempos em tempos, estaciona o veículo nas ruas de vizinhanças diferentes. Por conta da personalidade forte, ela depara com a hostilidade dos moradores que fazem de tudo para expulsá-la dos arredores.

Ao Estadão, Nathalia comentou sobre a personagem e o espetáculo. “É uma mulher determinada, humana e acho importante falar de uma personagem que espelha o comportamento dos outros e não só o de nós mesmos, os artistas. … É uma peça que não tem um dó de peito, não carrega imposições políticas ou traz, por exemplo, uma cena de estupro, ela pega pelo conjunto de sutilezas”, disse.