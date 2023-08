Natalie Portman se separa de Benjamin Millepied após 11 anos

Natalie Portman e Benjamin Millepied se divorciaram após 11 anos de casamento. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 7, pela revista US Weekly.

A separação teria sido motivada pelos rumores de que o coreógrafo teria traído a atriz com uma ativista climática de 25 anos. De acordo com o Page Six, os dois tentaram se reconciliar, mas não deu certo.

“Depois que a notícia de seu caso de Benjamin foi divulgada, eles tentaram trabalhar em seu casamento, mas não conseguiram chegar a um acordo”, disse uma fonte da publicação

Benjamin e Natalie se conheceram em 2009, no set de Cisne Negro. O ex-casal possui dois filhos, Aleph, de 12 anos, e Amalia, de 6. Até o momento, os envolvidos não se pronunciaram sobre o assunto.