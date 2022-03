Natália Guimarães e Leandro, do KLB, se casam após 14 anos juntos

A modelo Natália Guimarães e o cantor Leandro Scornavacca, do KLB, se casaram nesta quarta-feira, 23, após o período de 14 anos juntos. O casamento religioso ocorreu em São Paulo e as duas filhas gêmeas do casal, Maya e Kiara, de oito anos, foram as daminhas de honra. Bruno e Kiko, irmãos de Leandro, foram padrinhos. A cerimônia foi intimista e contou com a presença de poucas pessoas. À revista “Quem”, Natália explicou o motivo de ter demorado mais de uma década para se casar. “No começo do nosso relacionamento, a gente não sabia se iria casar oficialmente. Quando engravidei, não ia casar só porque estava grávida. Depois, veio a sensação de que já estávamos casados”, disse ela.