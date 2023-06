Nasce quarto filho de Al Pacino, diz site

A namorada de Al Pacino, Noor Alfallah, de 29 anos, deu à luz recentemente e ambos estão em êxtase, segundo informou o site TMZ nesta quinta-feira, 15. Ainda de acordo com a publicação, até o momento, não havia sido informado o sexo do bebê.

O ator de 83 anos tem outros três filhos: Julie Marie, de 33, com a ex-namorada Jan Tarrant; e os gêmeos Anton e Olivia, de 22, com Beverly DAngelo, com quem Al Pacino teve um relacionamento entre 1997 e 2003.

Os rumores sobre o romance do casal começaram em abril do ano passado, quando eles foram vistos jantando juntos. Noor já teve relacionamentos com Mick Jagger e com o investidor bilionário Nicolas Berggruen.