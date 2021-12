Nasce Francisco, filho de Thaila Ayala e Renato Góes

O ator Renato Góes usou as redes sociais nesta quarta-feira, dia 1º, para anunciar o nascimento do filho Francisco, fruto do relacionamento com a também atriz Thaila Ayala. “Seja bem vindo meu filho. Francisco nasceu. Eu tenho a mulher mais forte do mundo ao meu lado! Obrigado meu amor!”, escreveu o ator na legenda da foto em que mostra o braço direito dele com a marca do pezinho do bebê.

Recentemente, Thaila contou aos seguidores que estava fazendo repouso absoluto a partir de oito meses de gestação, pois os médicos disseram que Francisco estava se preparando para nascer em um parto prematuro. “Está tudo sob controle agora, mas é repouso eterno”, desabafou. Em outubro, a atriz contou sobre os abortos que sofreu e que teve de fazer uma cirurgia de retirada de trompa por causa de uma gravidez tubária.

A notícia do nascimento do filho do casal foi comentada por familiares e amigos, como a atriz Fiorella Mattheis: “meu afilhado! O melhor presente foi você chegar. Francisco, eu tenho o pacto de estar pra sempre do seu lado. Te amo, menino”. “Meu Deus! Que maravilha! Que venha com saúde e com o pãozinho embaixo do braço! Beijo na família”, escreveu o ator Rodrigo Lombardi.

Na segunda-feira, 29, Thaila Ayala publicou um vídeo no Instagram em que Renato aparece acariciando a barriga de grávida e contando histórias para Francisco. “Enquanto mamãe repousa papai conta histórias pra Francisco! Se tem coisa mais fofa, desconheço”, escreveu a atriz na legenda das imagens.