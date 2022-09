Cultura Nasce a primeira filha de Nicolas Cage com Riko Shibata

Nasceu na última quarta-feira, 7, em Los Angeles, nos Estados Unidos, August Francesca Coppola Cage, primeira filha do casal Nicolas Cage, 58, e Riko Shibata, 27, segundo a revista People. Até o momento, nenhuma foto da bebê foi divulgada.

“Nicolas e Riko estão felizes em anunciar o nascimento de sua filha. Mãe e filha estão bem”, disse um representante do casal à publicação. A gravidez foi confirmada pela revista em janeiro deste ano e, em abril, o ator contou que o casal esperava uma menina.

August é a primeira filha de Riko. Já o astro dos cinemas tem dois filhos: Weston, 31, e Kal-El, 16. “Meus meninos estão todos crescidos e sinto falta de ir à loja de brinquedos. Sinto falta de cantar canções de ninar e balançar na cadeira de balanço”, disse Cage à People, em abril.

Cage e Riko se casaram em fevereiro do ano passado, aproximadamente um ano após serem vistos em clima romântico pela primeira vez. Ela é a quinta esposa do ator, que já foi casado com Patricia Arquette entre 1995 e 2001, Lisa Marie Presley (2002 a 2004), Alice Kim (2004 a 2016) e Erika Kookie – a união durou apenas quatro dias, em 2019.