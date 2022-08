Naomi Judd: autópsia com causa da morte da cantora é divulgada

O relatório de autópsia da morte da cantora country Naomi Judd obtido pela The Associated Press confirmou o que membros da família já havia dito sobre como ela morreu.

Judd, 76, se matou com uma arma em 30 de abril em sua casa no Tennessee. “Nós sempre compartilhamos abertamente tanto as alegrias de ser uma família assim como momentos difíceis, também. Uma parte de nossa história é que nossa matriarca foi perseguida por um adversário injusto”, consta em um comunicado divulgado pela família na última sexta, 26.

“Ela foi tratada por Síndrome do Estresse Pós-Traumático e Transtorno Bipolar, algo que atinge milhões de americanos”.

A autópsia, que é considerada um documento de arquivo público no Tennessee, mostrou diversas drogas vendidas sob prescrição que eram usada para tratar as doenças no corpo de Judd. Naomi e sua filha, Wynonna Judd, conquistaram a 1ª colocação nas paradas de sucesso com 14 músicas em uma carreira que durou quase três décadas.

Judd morreu um dia antes de que ela e Wynonna fossem homenageadas no Hall da Fama da Música Country. A família pediu por privacidade enquanto ficavam em luto e encorajaram qualquer um em situação parecida de crise a procurar ajuda.