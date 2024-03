‘Não tive intenção de cometer racismo’, diz Wanessa Camargo, sobre sua participação no ‘BBB 24’

Wanessa Camargo falou, em entrevista ao Fantástico deste domingo, 17, sobre as polêmicas em que esteve envolvida na casa do BBB 24, incluindo acusações de ser “racista”. A cantora foi expulsa do programa após acusação de agressão a Davi, participante com quem teve desavenças no confinamento.

Questionada pela repórter Renata Ceribelli sobre ter sido “chamada de racista”, respondeu: “Eu não sou os 55 dias que eu passei lá. Sou meus 40 anos de vida”. Wanessa afirmou que outros participantes inicialmente trouxeram questões relacionadas a Davi, e ela apenas as repassou.

“Eu entendo esse lugar de dor. E a minha intenção não foi essa … Eu disse que a forma, às vezes, que ele ia para embate era uma forma agressiva, que eu não gostava. Quando eu cheguei aqui, eu me assustei com a forma como as pessoas viram. Eu me assustei com muita coisa tirada fora do contexto. A gente, quando é colocado num lugar tão grave como a palavra ‘ser racista’, é uma roupa que eu não conseguia vestir aquilo”, disse a cantora.

Ela reconheceu que, após assistir às cenas, entende que suas atitudes podem ter sido interpretadas dessa forma, mas ressaltou que sempre encarou as situações como parte do jogo, sem considerar questões de cor. “Eu não tive a intenção de cometer racismo em nenhum momento … O que eu reconheci, é que eu sou uma pessoa branca privilegiada e que eu nunca vou saber como algumas palavras que para mim não tem nenhum efeito, podem ter sido sensíveis a outras pessoas. Para mim sempre foi sobre o jogo. Nunca foi nada sobre a cor. Nunca foi”, ressalta.

Wanessa também se mostrou disposta a pedir desculpas pessoalmente a Davi, caso suas ações o tenham magoado. Ela expressou o desejo de melhorar sua comunicação e abordagem para evitar mal-entendidos no futuro.

“Se isso machucou ele, sim. Eu espero que eu tenha a oportunidade de conversar com ele sobre isso e eu preciso recalcular essa rota e entender como eu posso melhorar a minha fala, como eu posso fazer isso com mais carinho da próxima vez, na minha vida como um todo”, destacou a cantora.