‘Não tinha intenção de falar texto nenhum’: Luísa Sonza se pronuncia sobre exposição de traição

Luísa Sonza se pronunciou pela primeira vez nesta quinta-feira, 5, sobre a repercussão de sua entrevista com Ana Maria Braga em setembro, onde ela expôs a traição de seu ex-namorado, Chico Moedas.

Em entrevista ao canal da influenciadora Foquinha, a artista ainda rebateu acusações de que teria planejado essa polêmica como forma de divulgação de seu álbum Escândalo Íntimo. “Eu fico abismada com a capacidade das pessoas de achar que isso possa ser algo que eu planejei ou que eu gostaria pra mim.”

“Jamais seria algo planejado. Inclusive eu não queria (…) Estava tudo lindo, já era o álbum mais escutado da história. A última coisa que eu gostaria era que alguma coisa da minha vida pessoal me tirasse do que eu estou focada agora que é divulgar meu álbum e voltar para turnê”, explicou.

Sobre a decisão de expor a traição do ex no Mais Você, ela detalhou: “Eu fiquei muitos dias sem saber o que fazer. Meu maior medo era de novo ser colocada como culpada de alguma coisa. As pessoas já falam sobre mim e eu fico quieta. E ficar quieta, em uma situação como essa, já estava posto que eu seria muito atacada”.

Luísa ainda comentou que decidiu ler a carta aberta foi repentina, no programa. Ela reiterou que não havia planejado o discurso: “Se você vê a entrevista completa, você vê que eu não tinha intenção de falar texto nenhum. Eu estava muito frágil naquele momento, eu não estava em condição de fazer nada, tanto que cancelei todas as outras coisas”.

“Eu só fui na Ana Maria porque era um sonho muito grande meu estar lá. Foi muito demorado pra gente conseguir. Era dia do gaúcho, já estava marcado há muito tempo isso. Eu queria cancelar de início, não queria ir, mas aí todo mundo me convenceu e falou que eu tinha que falar sobre, que não ia adiantar eu esconder”, confessou.

Por fim, Sonza revelou que preparou muitos outros textos escritos sobre o término e a traição: “Quase um álbum inteiro.”