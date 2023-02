‘Não tenho preconceito’, afirma Cristian após eliminação do ‘BBB 23’

Cristian foi o quinto eliminado do Big Brother Brasil 2023 na noite desta terça-feira, 21. O gaúcho deixou a edição com 48,32% dos votos do público. Na manhã desta quarta-feira, 22, o eliminado foi entrevistado no Café da Manhã com Eliminado, no Mais Você. No programa, o ex-integrante do time Pipoca refletiu sobre a eliminação.

Cristian se pronunciou sobre as acusações de intolerância religiosa em relação a Fred Nicácio. Ele se justificou alegando que não foi preconceituoso com o colega de confinamento. “Não pensei em intolerância religiosa, não pensei que ele fez nenhum mal, não foi minha intenção falar mal de ninguém. Preconceito não é uma coisa que vem comigo, não tenho isso enraizado, foi um erro”, disse.

Depois disso, ele ainda mencionou sua relação com a religião para justificar as atitudes. “Eu sou um cara curioso com a religião”, iniciou. “Não desacreditei da religião dele, quando o Fred sair de casa, quero conversar quando ele sair da casa. Não consigo atacar as pessoas, sou muito respeitoso, fui respeitoso até demais”, disse.