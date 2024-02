Cultura ‘Não tem nem como passar a mão na cabeça dele’, diz Isabelle sobre relação com Davi no ‘BBB 24’

A participante do BBB 24 Isabelle conversou com Marcus Vinicius após a formação do Paredão e explicou sua relação com Davi dentro da casa. A sister reafirmou a aliança com o motorista, mas disse que “não dá para passar a mão na cabeça dele”.

“A gente não concorda em jogo, já falei isso na cara dele. (…) Isso é muito claro e transparente. Esse negócio de jogo para mim é incompatível com ele. A gente diverge muito. O que acontece aqui, eu quero que você me entenda de uma vez por todas, e se você puder espalhar isso para quem for covarde, que não tem coragem de vir falar comigo sobre isso, vou dar um exemplo claro: quem foi a única pessoa que entrou no embate para apartar?”, começou Isabelle.

A dançarina ainda disse que ela é a única pessoa que tem um relacionamento com ele na casa. “O que todo mundo quer aqui é apontar o dedo na cara dele e falar que ele errou e incisivamente fazer perguntas no momento de calor”, completou.

Isabelle também reforçou que conversa com Davi sobre os erros do brother. “Não tem nem como passar a mão na cabeça dele”, finalizou.

Repercussão nas redes

Depois da formação do Paredão de domingo, 4, a dançarina tirou satisfação com o motorista de aplicativo por votar em Michel em vez da Wanessa. Por essa e outras atitudes, muitos usuários da web criticam a postura de Isabelle com Davi.

Antes do Paredão, Davi tentou combinar votos com Michel, Raquele e Isabelle. Ele sugeriu que todos votassem na Wanessa, mas nenhum dos participantes aceitou a proposta. Com isso, os votos foram distribuídos entre Raquele, Wanessa, Michel e Isabelle – e a dançarina acabou indo ao Paredão.

Michel votou na Isabelle e Davi votou em Michel. Conversando no quarto, o motorista foi questionado o motivo do voto no professor de Geografia.

“O Michel foi quem colocou a Isabelle no Paredão mas quem tá sendo questionado é o Davi por ter votado no Michel e não na Wanessa, sendo que eles não concordaram em combinar o voto, surreal”, comentou uma pessoa no X, antigo Twitter.

Outro usuário afirmou não entender a relação entre Isabelle e Davi. “Não entendo de verdade essa amizade. Ela sempre ouve de boa o Michel, Raquele e até outras pessoas. Mas com Davi acho que ela perde a mão”.

Um terceiro internauta apontou algumas inconsistências, na opinião dele, no jogo de Isabelle. “Tentei até hoje entender o jogo da Isabelle, mas cansei! Isabelle nunca dá ouvidos ao Davi, sempre que vai conversar com ele é com 7 pedras na mão, diferente de quando é os rivais do Davi falando mal dele para ela que ela escuta tudo e não conta nada pra ele”, disse o usuário.

Os administradores do perfil de Davi nas redes sociais também criticaram o posicionamento da sister após a formação do Paredão. “Para Isabelle, é mais fácil aceitar o voto do Michel, que a mandou para o paredão, mas o voto do Davi em outra pessoa é completamente fora de contexto”, disse. “Afinal, ela mesma disse a ele que não iria na opção de voto dele. Consequentemente, ele ficou livre para votar em quem quisesse. Toda a movimentação dele antes do paredão para tirá-la, pelo visto, está valendo de nada”, completou.