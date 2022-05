‘Não Se Preocupe, Querida’: novo filme de Harry Styles tem trailer divulgado

Saiu o trailer do aguardado Não Se Preocupe, Querida, filme estrelado por Harry Styles e Florence Pugh.

O thriller piscológico é dirigido por Olivia Wilde e tem estreia prevista para 23 de setembro deste ano. A trama conta a história de Alice (Florence Pugh), uma dona de casa dos anos 1950 que vive com seu marido Jack (Harry Styles), na comunidade Victory, uma cidade experimental que abriga os trabalhadores do ultrassecreto ‘Projeto Victory’ e suas famílias.

A vida no lugar é ‘perfeita’, com as necessidades de todos os residentes atendidas pela empresa, que apenas lhes pede em troca a discrição e o compromisso incondicional com o ‘Projeto Victory’.

Com o tempo, Alice começa a suspeitar que seu marido possa estar escondendo segredos perturbadores. O papel de Jack seria interpretado por Shia LaBeouf, originalmente, mas o ator precisou desistir do personagem por conflitos de agenda.

Chris Pine, KiKi Layne e Gemma Chan também estão no elenco. Não Se Preocupe, Querida estreia em 23 de setembro de 2022.