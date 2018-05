‘Não queria ver ninguém’, relembra Paulo Zulu sobre nude vazada

O ator Paulo Zulu relembrou o vazamento de uma foto em que aparece nu, em frente ao espelho, ocorrido em 2016, em entrevista ao Programa do Porchat desta quarta-feira, 30.

“Fiquei duas semanas mal. Mal mesmo, de não sair de casa, de chorar o dia inteiro. Não queria falar com ninguém, ver ninguém. Queria sumir. É uma coisa pessoal, cada um reage de um jeito. Sou um cara discreto, não gosto de ter essa exposição”, contou, relatando as consequências do episódio.

Zulu também frisou que tirou a foto apenas para si mesmo, para ver como ficaria: “Não teria nem pra quem mandar. Se fosse mandar, não mandaria com a minha cara, e nem daquele jeito”. “Foi uma coisa que eu nunca esperava, que fossem tirar uma foto, a única que fiz na vida, do meu celular. Nunca (tinha feito antes). Primeira vez”, garantiu.

“Não é nenhum furacão, é uma coisa natural. Todo mundo é nude em potencial. A gente tem que botar roupa porque socialmente é um atentado ao pudor”, opinou, apesar de ressaltar o grande constrangimento do qual foi vítima: “Fiquei imaginando as mulheres dos meus amigos e as filhas vendo aquilo. Mexeu comigo, fiquei envergonhado.”