‘Não é porque eu não pego ônibus e bato cartão que não estou trabalhando’, diz Bruna Biancardi

Bruna Biancardi revelou que tem recebido críticas na internet por estar mais ausente nas redes sociais. No Instagram, ela compartilhou uma série de stories desabafando sobre internautas que, segundo ela, desmerecem seu trabalho.

A influenciadora está grávida de Neymar. Os dois esperam uma filha, Mavie. Na rede social, Bruna relatou não sentir vontade de compartilhar sua rotina por ser alvo de haters constantemente.

“Eu só compartilho, sinceramente, porque é meu trabalho. Pra vocês que ficam falando que eu não faço nada, que eu fico o dia inteiro em casa e não faço nada da vida. Eu não sei se vocês sabem, mas há alguns anos já as pessoas trabalham com internet (…) Se eu não tenho uma rotina de escritório, que eu entro às 8 e saio às 18h, então eu não trabalho”, disse.

“Não é porque eu não pego um ônibus, fico o dia inteiro no escritório e bato o cartão que eu não estou trabalhando, tá? (…) Se eu quisesse não fazer nada mesmo, seria um problema só meu, porque diferente do que vocês pensam, quem paga as minhas contas sou eu”, completou.

Em seguida, a namorada de Neymar comentou as críticas que recebe sobre decisões que envolvem sua filha: “Só me deixa quietinha no meu canto fazendo minhas coisas. Aí, se eu compro uma meia da Shein pra minha filha, é um problema. Que nossa, como ela está comprando uma meia dessa pra filha dela?. Aí, se eu faço um enxoval inteiro numa marca caríssima: Fútil, ela é fútil”.

“Então, assim, eu tento compartilhar, mas sempre tem alguma coisa. Sempre vão falar alguma coisa. Então, gente, parem! Apenas parem”, pediu.