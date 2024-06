‘Não é fácil lidar’, comenta ex-BBB Matteus Amaral sobre acusação de fraude em sistema de cotas

O ex-BBB Matteus Amaral, também conhecido como Alegrete, falou sobre o episódio do uso ilegal de cotas raciais para ingressar no bacharelado de engenharia agrícola, na Unipampa. A fraude foi exposta na semana passada e confirmada pela instituição. O pronunciamento do ex-participante ocorreu durante um evento em sua cidade natal, anteriormente, ele havia se pronunciado sobre o caso exclusivamente por mensagem de texto publicada em seu Instagram.

No sábado,15, ele indiretamente falou sobre o ocorrido, durante um Seminário de Benzedores, em sua cidade natal, Alegrete, Rio Grande do Sul. “Confesso que não é fácil lidar com tudo que estou vivendo, teve acontecimentos que as pessoas por maldade quiseram fazer. Quero agradecer por tudo que estou vivendo e a Deus pela oportunidade de estar vivo”.

Em 2014, ele ingressou na faculdade utilizando vagas afirmativas, quando na época era solicitada apenas a autodeclaração. Hoje, o processo para uso de cotas vai além da autodeclaração, passando também por um processo de avaliação do conselho responsável. Em 2016, ele trancou o curso e, em 2018, tentou retomá-lo, mas não havia mais vagas afirmativas para a sua modalidade. Na faculdade em que ingressou em 2022, e onde cursa atualmente, sua entrada foi via ampla concorrência.

Na nota publicada anteriormente, Matteus diz se arrepender do ocorrido e justifica que sua inscrição foi feita por um terceiro. “A inscrição foi realizada por um terceiro, que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem meu consentimento ou conhecimento prévio”, diz o comunicado. Entendo o papel fundamental das políticas de cotas no Brasil. Por isso, lamento profundamente qualquer impressão de que eu teria buscado beneficiar-me indevidamente dessa política, o que nunca foi minha intenção”, finalizou.

Um dia antes do seu pronunciamento, na última quarta-feira,13, um vídeo publicado pelo Matteus em seu perfil mostra sua mãe, Luciane Da Silveira Amaral, conversando com outra pessoa e dizendo “Já ouvi dizer que isso aí não dá nada, se eu me declarei negra, sou negra”. Pouco tempo depois, o vídeo foi excluído sem nenhum pronunciamento.