‘Não aceito mais fazer personagem trans ou travesti’, diz Silvero Pereira

Silvero Pereira estreou na TV Globo em 2017, como Elis Miranda, uma cantora travesti, na novela A Força do Querer. No entanto, ele não aceitaria interpretar uma personagem com esse perfil novamente.

“Hoje eu não faria a Elis Miranda, muito provavelmente. Porque eu também me reeduquei sobre essa história, e a gente precisa estar de acordo com as lutas e as causas. Depois de A Força do Querer, eu não aceitei mais nenhum personagem trans/travesti, e inclusive deixei de fazer meus espetáculos por causa disso”, declarou o ator em entrevista ao podcast Papo de Novela.

“Eu fui entendendo, sendo informado e compreendendo essa questão dentro do mercado. Se a gente aceita, a gente está impedindo o mercado de ir em busca dessas pessoas. Hoje, nós não vivemos num mercado em que exista proporcionalidade”, afirma.

Silvero reitera ainda que deseja interpretar personagens heterossexuais na telinha. “Não é porque eu sou um ator assumidamente LGBT e porque estou claramente LGBT nas minhas redes e em todo lugar que eu vou, que eu não sou capaz de fazer um personagem hétero, que fuja da minha sexualidade. Espero que o mercado seja um pouco mais inteligente nesse aspecto, que o mercado passe a fazer convites para mim que mim que não sejam só para defender minha causa”, concluiu.