Nanda Costa lamenta morte de pai que a abandonou na infância

Nanda Costa lamentou a morte do pai neste sábado, 21. No Instagram, a atriz compartilhou uma foto de quando ainda era bebê e o pai a segurava no colo.

Em junho de 2022, a artista chegou a revelar, durante entrevista ao programa Altas Horas, que o pai havia abandonado a família quando ela tinha apenas um ano de idade.

Sem dar detalhes sobre a causa da morte, Nanda escreveu: “Era Natal, o meu primeiro Natal, o meu único Natal com ele. No colo dele. Sempre esperei por você, pai”.

“E, através dessa foto sabia que você existia. Choro por sua partida. Que triste que a vida quis assim. Essa foto nunca saiu do meu lado, e nunca sairá. Descansa em paz. Te amo, pai”, disse.