Nanda Costa celebra aniversário de Lan Lanh

A cantora Lan Lanh completou 54 anos nesta segunda-feira, 23, e recebeu uma homenagem de sua mulher, Nanda Costa. A atriz publicou no Instagram uma série de fotos do casal e das filhas, Kim e Tiê. “Meu amor, este ano não vai rolar textão por que quero aproveitar o pouco tempo que temos juntas, enquanto as pequenas dormem. Minha admiração e amor por você aumentam a cada troca de fralda”, escreveu Nanda. “Sorte na vida é ter uma mãe como você. E sorte a minha ser mãe contigo. Obrigada por topar essa aventura intensa e selvagem ao meu lado. Amo nossa família mais que tudo. Feliz seu dia, my love”, completou.