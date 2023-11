Namorado e mãe de Luana Andrade falam sobre lipoaspiração que provocou morte da modelo

“Foi, sim, uma fatalidade”. Assim o namorado de Luana Andrade, empresário e influenciador João Hadad, resume a morte da modelo, empresária e assistente de palco no Domingo Legal do SBT. Ele e a sogra, Luciana Andrade, concederam entrevista neste domingo, 12, ao Fantástico, da Globo, na qual deram detalhes do que deu errado na cirurgia de lipoaspiração da jovem de 29 anos.

A modelo tinha lipedema. Uma doença cardiovascular que provoca inflamação no tecido adiposo e cria gordura localizada. Em Luana, o distúrbio se manifestou no joelho, gerando incômodo por causa da gordurinha que aparecia ali.

Com um tempo, o lipedema também causa dores. E por isso a influenciadora decidiu pela lipoaspiração no joelho. “Foi chegando um momento que isso foi aumentando o incômodo, que já tinha trabalho que ela não conseguia fazer mais”, diz o namorado. A partir daí, ele conta que passaram cerca de um ano procurando profissionais para fazer a cirurgia.

“Vocês não têm noção o quanto ela era cautelosa com tudo”, completa a mãe. A causa da morte da influenciadora foi “embolia pulmonar maciça”, acarretada por uma trombose. Durante a cirurgia, um coágulo se desprendeu da região das pernas e atrapalhou o funcionamento dos pulmões, o que levou a paradas cardíacas.

A família não questiona a conduta médica: “acreditamos em tudo que nos foi passado naquele momento. Foi passado tudo de forma segura, que não houve questionamentos. O que nos passaram foi sim uma fatalidade”, conclui João.

Amiga já tinha revelado condição crônica

No último dia 9 a amiga de Luana Brenda Paixão já tinha revelado a condição de saúde da modelo que a fez buscar a lipoaspiração no joelho. Em stories no Instagram, Brenda afirmou que Luana havia compartilhado o desconforto causado pela doença crônica.

“Falava sobre essa cirurgia desde a época do Power. Sempre foi sua vontade remover, falou sobre isso comigo algumas vezes. Trazia muitas inseguranças para ela, sabe?”, disse. Ambas participaram da mesma edição do reality show Power Couple, da Record TV.