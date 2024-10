Cultura Namorada de Liam Payne se pronuncia sobre a morte do cantor: ‘Vou continuar a te amar’

Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, se pronunciou sobre a morte do cantor pela primeira vez nesta sexta-feira, 18. O ex-integrante da banda One Direction caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, na última quarta-feira, 16.

Ela publicou um texto em suas redes sociais agradecendo às palavras gentis e ao amor que enviaram para ela. “Eu estive completamente perdida. Nada nos últimos dias pareceu real. Peço e rezo para que vocês me deem a graça e o espaço para atravessar isso em particular”, escreveu.

A influenciadora digital ainda disse que o namorado sempre será seu anjo e se declarou: “Você é meu tudo. Eu quero que você saiba que eu te amei incondicionalmente e completamente. Eu vou continuar a te amar pelo resto da minha vida. Eu te amo, Liam”.

Na última quinta-feira, 17, Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik e Louis Tomlinson, ex-colegas de banda de Liam, também emitiram uma nota sobre a morte do amigo.

“Estamos completamente devastados com a notícia da morte de Liam. Quando estivermos prontos, teremos mais a dizer”, dizia a nota divulgada. “Por enquanto, vamos nos dar tempo para lidar com o luto e processar a perda de nosso irmão, a quem amávamos profundamente”, completaram.