Namorada de Liam Payne revela bilhete dado pelo cantor dias antes da morte

Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, se pronunciou após uma semana da morte do cantor. Em carta aberta no Instagram, nesta quarta-feira, 23, a influenciadora digital revelou seus sentimentos e também deu detalhes de um bilhete dado dia antes pelo cantor, que morreu após uma queda do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Palermo, na Argentina.

Kate contou que, há semanas, ela e o músico se sentaram ao ar livre e manifestaram suas vidas juntos. Ela disse manter o bilhete por perto, embora Liam tenha pedido para ela não olhar. No bilhete, estava escrito: “Eu e Kate nos casaremos dentro de um ano/noivos e juntos para sempre 444”. Os números “444” são associados a proteção e orientação espiritual.

Leia na íntegra a carta de Kate para Liam Payne

“Eu nem sei por onde começar. Meu coração está despedaçado de maneiras que não consigo expressar em palavras. Eu gostaria que você pudesse ver o enorme impacto que teve no mundo, mesmo que pareça tão escuro agora. Você trouxe muita felicidade e positividade para todos – milhões de fãs, sua família, amigos e especialmente para mim. Você é tão incrivelmente amado.

Você é – porque não posso dizer que era – meu melhor amigo, o amor da minha vida, e todos que você tocou se sentiram tão especiais quanto eu. Sua energia era contagiante, iluminando todos os cômodos em que você entrava.

Nada disso parece real e não consigo entender essa nova realidade de não ter você aqui. Estou lutando para descobrir como viver em um mundo sem você ao meu lado. Juntos, voltamos a ser crianças, sempre encontrando alegria nas mais pequenas coisas.

Liam, você tinha a alma mais gentil e o espírito mais divertido. Parece que perdi a melhor parte de mim. Não consigo imaginar um dia sem sua risada e amor. Você trouxe tanta luz para minha vida.

Algumas semanas atrás, sentamos ao ar livre em uma linda noite manifestando nossas vidas juntos. Mantenho seu bilhete por perto, embora você tenha me dito para não olhar para ele. Dizia: Eu e Kate nos casaremos dentro de um ano/noivos e juntos para sempre 444. Liam, sei que ficaremos juntos para sempre, mas não da maneira que planejamos. Você sempre estará comigo. Ganhei um anjo da guarda.

Amarei você pelo resto da minha vida e além, carregando nossos sonhos e memórias comigo aonde quer que eu vá. Para sempre sua, Katelyn, 444.”