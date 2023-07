Namorada de Éder Militão recebe críticas e defesas por look em festa da filha do jogador

Cássia Helen, atual namorada do jogador Éder Militão, recebeu diversas críticas por escolher um conjunto de alfaiataria branco com decote para o aniversário de um ano da filha do craque, Cecília, com a ex, Karoline Lima.

No Instagram, a influencer postou fotos que mostrava alguns detalhes da tatuagem que tem abaixo dos seios e de um coração no meio do colo, e também os acessórios que escolheu, que acompanhavam o decote em “v” do blazer.

Na internet, alguns perfis repercutiram de forma negativa a escolha da modelo – que supostamente também fez uma tatuagem para o zagueiro do Real Madri, com as iniciais do seu nome, Mili. Inclusive, as fotos de casais ao lado do namorado estão com os comentários desativados.

“Não me surpreende porque infelizmente existe muita mulher sem senso”, escreveu uma moça.

“Eu acho ela bastante insegura. Não faz sentido ela usar uma roupa assim tão chamativa para o aniversário de uma criança”, comentou outro rapaz.

“Ela é uma mulher bonita e com forte autoestima”, disse um seguidor. Outro perfil defende que a “moça pode usar o que ela quiser”.

Uma outra seguidora comentou que Cássia “passou o dia inteiro debochando e soltando gracinha da festa da filha dele Militão por causa da Karol e no final da festa recebeu os dois juntos cantando e dançando”.

Nos registros compartilhados, foi possível ver ela e o ex juntos celebrando e dançando ao lado da bebê, familiares e amigos.

O Estadão entrou em contato com Cássia, mas até o fim deste texto não teve retorno. O espaço segue aberto.