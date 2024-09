Namorada de Benício Huck é hackeada após ganhar 100 mil seguidores e chora: ‘não sou eu’

A influenciadora de 16 anos Duda Guerra teve sua conta no Instagram hackeada após conquistar mais de 110 mil seguidores na rede social. O crescimento do perfil aconteceu depois que Duda foi fotografada no Rock in Rio com o namorado Benício Huck, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, na semana passada.

Na sexta-feira, 20, Duda publicou um vídeo no TikTok. Ela aparece chorando e explica que foi hackeada no Instagram.

“Vim aqui só para avisar a vocês que minha conta na rede vizinha foi hackeada e estão postando coisas nos meus stories para fazer Pix. Então, por favor, não façam nada”, disse. A conta foi banida por conta das publicações com pedidos de depósitos e transferências.

“Não sigam nenhum passo que estão postando na minha conta agora. Por favor! Consegui manter meu TikTok, mas a conta do meu Instagram foi banida, foi hackeada, e eu estou tentando recuperar”, acrescentou a jovem.

Nesta sábado, 21, a jovem publicou outro vídeo no TikTok dizendo que ainda está sem acesso à conta, mas confiante que vai recuperá-lo em breve. “Quero deixar bem claro que qualquer coisa que estejam falando na rede vizinha, vendendo algum objeto, pedindo dinheiro ou qualquer coisa: não sou eu, porque eu nunca usaria vocês para benefício próprio”, acrescentou a jovem.