Cultura Nahim: polícia espera laudo do IML para determinar motivo da morte do cantor

A morte de Nahim está sob investigação da Polícia Civil. Nesse momento, é aguardado o laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML), que deve ficar pronto em 30 dias. O 1º DP (Distrito Policial) de Taboão da Serra, cidade onde o cantor vivia, está trabalhando com a hipótese de morte suspeita, como de praxe em casos como este.

A delegacia que investiga o caso está buscando câmeras que possam ter gravado os últimos momentos do cantor vivo e também ouvirão testemunhas que viram o corpo do cantor caído na escada. Parentes e amigos também vão prestar depoimento.

A principal suspeita é de que o artista teria sofrido um mal súbito. Com a queda, ele teria batido a cabeça, sofrido um traumatismo craniano. Há, ainda, outras duas frentes de investigação, com a possibilidade da morte ter sido acidental, caso ele tenha tropeçado e caído, ou ainda criminal, em um caso de homicídio.

Andreia Andrade acredita em morte natural

A ex-mulher de Nahim, Andreia Andrade disse ao Domingo Espetacular, exibido no último domingo, 16, que acredita que a causa da morte do cantor tenha sido natural. “Não saiu lado pericial, mas eu, por buscar a informação pra entender isso, assim, acredito que ele deve ter passado mal, sentido mal, tentou buscar ajuda, levantou, teve mal súbito, caiu e bateu a cabeça”, disse.

Ainda durante a entrevista, Andreia lembrou como foi o seu último encontro com Nahim, antes da morte. Ela e um amigo do ex-casal foram os últimos a encontrarem o cantor com vida: “Foi um encontro de despedida, parecia que ele sabia. Ele falou muitas coisas bonitas.”

“Vim pra cá com ele, entrei, olhei a casa, ainda trouxe pão para ele comer de manhã. Aí a gente tinha combinado, ele tinha uma reunião para falar de dois shows, ele estava com a agenda cheia de shows, e ele falou: sou muito grato a tudo que você fez por mim, nunca vou esquecer. Falei que ia continuar fazendo, até você se organizar, não vou te largar nunca. Estarei sempre com você até o fim”, completou ela.

Ela ainda confessou que está difícil seguir em frente: “Me sentindo como se eu tivesse dormindo ainda, não acredito. Não podia ser dessa forma, não podia ser agora, talvez mais pra frente, talvez. Não sei…”