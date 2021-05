Na zona do agrião

Maicon Rodrigues vive dias de estrela do futebol na pele do confuso Jr. de “Galera FC”, série original da TNT

A história do jovem de origem humilde que se torna um craque do futebol – com direito a todos os devaneios e excentricidades do estrelato – é cotidiana e bem conhecida do grande público, ainda mais em um país que exporta talentos como o Brasil. É esse o mote de “Galera FC”, série da TNT protagonizada por Maicon Rodrigues.

Com participações de destaque em novelas recentes como “Rock Story” e “O Tempo Não Para”, o ator agora chega ao posto principal na pele do contestador Elton Jr. Na trama, Jr. está no auge da carreira onde, além de um contrato milionário com um time inglês, mantém sua popularidade em alta e há tempos já lucra bastante por ser uma pessoa pública. Mesmo estando no patamar tão sonhado por todo aspirante a craque, a vida do jogador carece de sentido.

Mesmo um tanto enferrujado, a familiaridade do ator com o esporte foi primordial no decorrer das gravações – Foto: Divulgação

“Jr. tem muitos conflitos com o que conquistou. Embora querido e admirado, ele entra em crise ao questionar se esse sonho vale a pena. É óbvio que ele gosta muito de jogar bola, mas não se sente à vontade nos bastidores desse universo”, conta o ator.

A inspiração em nomes como Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e outros craques é evidente e a série criada pelo trio Luiz Noronha, João Paulo Horta e Renato Fagundes investe em dramas possíveis baseados nas aventuras dos gramados.

“Elton tem um pouco de cada uma dessas referências. Não baseio minha construção em alguém especificamente, mas são figuras que carregam essa força e que me ajudaram a construir visualmente o estilo do personagem, nas roupas, nas atitudes, algo bem moleque”, explica Maicon.

Acostumado a tipos mais sisudos, Maicon teve de se jogar no humor que ampara as cenas de “Galera FC”. Em especial, as que mostram a convivência de Jr. com seus parças, gíria que identifica os amigos ou funcionários mais fiéis dos jogadores. Na série, essa função cabe aos divertidos Pança e Truco, de Leo Bahia e Bernardo Marinho. “Um jogador de ponta tem de estar com a cabeça livre para fazer o melhor em campo. Os parças são importantes na construção desse atleta. Funcionam como uma base emocional e companheiros de festas”, analisa, entre risos.

CARREIRA

Apesar das inspirações externas, a paixão pelo futebol e a destreza com a bola são genuínas em Maicon. Na adolescência, chegou a pensar seriamente em seguir carreira no esporte. A atuação, entretanto, falou mais alto.

“As gravações me proporcionaram uma viagem interessante por uma vida que eu poderia ter tido se tivesse focado no futebol. Não tenho o dinheiro do Jr. mas, se tivesse, acho que seria como ele. Essa proximidade com o tema ajudou muito”, ressalta.

Mesmo um tanto enferrujado, a familiaridade com o esporte foi primordial no decorrer das gravações. Tudo por conta da coreografia que as cenas das partidas exigiam. Flamenguista “roxo”, era nos jogos recentes do time que Maicon pensava quando tinha a oportunidade de improvisar em cena. É por isso que o personagem comemora seus gols com um movimento já eternizado pelo volante Gerson: o vapo, gesto com as mãos que simboliza a execução de um adversário.

“Fiz a primeira vez de forma natural. O diretor gostou. Aí falei que, em caso de reclamação do Gerson, eu mesmo trocaria uma ideia com ele”, diverte-se.

Natural de Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense, aos 26 anos, Maicon vê seu primeiro protagonista como um passo importante e representativo na tevê. Nos estúdios desde 2015, quando estreou em “Malhação – Seu Lugar no Mundo”, ele foi aproveitando as oportunidades seguintes disposto a ganhar repertório, mas também de olho nas mensagens passadas pelos personagens.

Neste sentido, ele teve um encontro com sua ancestralidade ao viver Cecílio, escravo que foi descongelado em “O Tempo Não Para”, de 2018. “Pirei na experiência de viver um personagem de época conflitando com a contemporaneidade. A cultura preta foi e é muito oprimida. Abordar isso no horário nobre é muito potente”, analisa.

No momento, Maicon celebra a recente estreia de “Galera FC” no TNT e torce para que as gravações da segunda temporada possam acontecer em breve. Além deste trabalho, ele aguarda a normalização dos trabalhos e o lançamento de “Nos Tempos do Imperador”, novela das seis sucessivamente adiada pela Globo por conta da pandemia. “Gosto de contar histórias e não vejo a hora de tudo voltar ao normal”, torce.