Na UTI desde que nasceu, filho de Zé Vaqueiro tem piora e mãe desabafa: ‘Me mata por dentro’

Ingra Soares, mulher de Zé Vaqueiro, desabafou em vídeos postados em seu Instagram nesta segunda-feira, 29, sobre o estado de saúde de Arthur, de 6 meses, fruto de seu relacionamento com o cantor.

O filho caçula do casal nasceu em julho do ano passado e, desde então, não saiu da UTI. A criança foi diagnosticada com síndrome de Patau, uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

“Filho, se eu pudesse te tirava daqui, sentiria todas as suas dores só para te ver bem. Quando você passa mal assim, fica paralisado, sem se mexer… me mata por dentro”, escreveu a influenciadora, relatando piora no quadro de saúde de Arthur, com queda na saturação, que o deixou “todo roxinho”.

Nos vídeos publicados em seus stories, a mãe de Arthur aparece chorando e se mostra bastante abalada. No desabafo, Ingra falou sobre a sua visita ao filho: “Vim visitar ele, estava tudo bem e, do nada, passou mal”.

A mulher de Zé Vaqueiro contou que as pioras na saúde do filho acontecem quase todos os dias. “Sempre é do nada isso, é muito difícil. As primeiras vezes que isso aconteceu eu enlouqueci. Isso acontece quase todo dia, eu não aguento, não é fácil”, disse.

Ainda falando sobre o ocorrido, Ingra conta que, quando estava colocando o bebê para dormir, a saturação da criança teve queda e ele chegou a ficar roxo.

A influenciadora terminou o desabafo dizendo que, apesar de estar acostumada, existem dias em que essas situações a machucam mais.

Ingra e Zé Vaqueiro também são pais de Daniel, 3 anos. A influenciadora ainda é mãe de Nicole, de 13 anos, de um relacionamento anterior.