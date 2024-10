Na reprise de ‘Cabocla’, Malvino Salvador relembra o começo na tevê

Ao longo de duas décadas na televisão, Malvino Salvador acumulou papéis de destaque, entre mocinhos, vilões e personagens cômicos. Ainda assim, o ator guarda as emoções mais especiais de sua estreia no vídeo, quando integrou o elenco de “Cabocla”. O bronco Tobia não só apresentou uma nova carreira ao ator, mas também transformou sua vida por completo a partir daquele momento.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Foi a minha primeira novela e mudou a minha vida radicalmente. Tem um valor emocional enorme para mim. Além disso, o elenco falava o tempo todo que era uma novela especial. Eu, que estava começando, não entendia muito bem o que isso significava. Depois de fazer outras novelas percebi que ‘Cabocla’ realmente era diferente. Havia uma conexão emocional entre toda a equipe. Parecia que a gente estava apaixonado um pelo outro”, valoriza.

Originalmente exibida em 2004, “Cabocla” foi a primeira experiência profissional de Malvino com a televisão aberta. Antes do vídeo, o ator nascido em Manaus, no Amazonas, trabalhava como atendente em banco e fazia alguns trabalhos como modelo. A estreia da novela apresentou novos hábitos ao intérprete, que precisou se habituar com o retorno do público nas ruas. “Lembro que, na semana em que começaram a passar as vinhetas da novela, peguei um ônibus em São Paulo e as pessoas ficavam me olhando de canto de olho, curiosas para ver se era o ator novo que estava aparecendo na tevê. Naquele momento, eu percebi o impacto que uma novela pode ter”, explica.

Na história de Benedito Ruy Barbosa, Tobias era um peão apaixonado pela noiva Zuca, vivida por Vanessa Giácomo. A relação dos dois começa a desandar quando a jovem se encanta com o carioca Luís Jerônimo, papel de Daniel de Oliveira. “O personagem tinha muitas nuances, e eu pude explorar bastante isso. Sem dúvida, é o papel mais lembrado da minha carreira. Havia três tramas principais e, em uma delas, ele era peça fundamental”, aponta.

De folga das novelas desde “A Dona do Pedaço”, Malvino acredita que ganhou bastante segurança no vídeo desde sua estreia em “Cabocla”. O início na trama rural, por exemplo, foi repleto de percalços. Principalmente em relação ao tradicional grande volume de textos de uma novela. “A rotina foi puxada, principalmente porque eu era novato e tinha dificuldade em decorar os textos, além de que as locações externas eram longe do Rio. Mas, ao mesmo tempo, a gente vibrava com cada cena realizada, era muito gratificante”, relembra.

“Cabocla” – De segunda a sábado, às 14h20, na Globo.