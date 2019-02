Na região, 3 prefeituras confirmam que não realizarão Carnaval

As prefeituras de Americana, Nova Odessa e Sumaré informaram que não vão realizar eventos próprios de Carnaval neste ano. Em Americana, a prefeitura informou que vai apoiar dois eventos de outros organizadores: o Bloco do Bigode, que vai sair às ruas no dia 23 de fevereiro, e o Carnaval Família, que vai ser realizado nas praças Vó Palmira e Tio Gaga, nos dias 2 e 3 de março.

Já Hortolândia informou que realizará uma matinê, no dia 5 de março. Na contramão das demais, Santa Bárbara d’Oeste confirmou na semana passada uma programação mais extensa, com cinco dias de programação. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Americana informou que vai colaborar com os eventos utilizando estrutura que já possui, como equipamento de som, além da apresentação da Banda Municipal, sem gerar custos extras ao município, uma vez que a cidade ainda está com contenção de despesas.

“Por isso, a secretaria tem buscado fazer o máximo por meio de parcerias. Além disso, o município está pleiteando recursos junto ao Ministério do Turismo, como município de interesse turístico. Caso essa verba seja liberada, será possível investir em projetos como Carnaval e outras festas típicas”, informou, em nota.

O desfile do Bloco do Bigode apoiado pela prefeitura vai sair da CR2 Adventure, localizada na Estrada Municipal Alvin Biasi, no Bosque dos Ipês, às 12h do dia 23. Um dos organizadores, Anderson Rodrigues, afirma que o grupo deve ser acompanhado por uma bateria carnavalesca.

Já o Carnaval Família receberá apoio municipal para as matinês que vai realizar na Praça Vó Palmeira (Rua São Teodoro, 200, São Manoel), no dia 2, das 9h às 19h, e na Praça Tio Gaga (Rua Otaviano Oladio da Silva, 219/291, Jardim Glória), no dia 3, também das 9h às 19h. As festas serão à fantasia, terão a Banda Municipal tocando marchinhas, músicas infantis, festival de espuma e confetes, passeio em trenzinho, gincanas e praça de alimentação, segundo o organizador Ronaldo Britto.

Região

A Prefeitura Nova Odessa comunicou o motivo de não ter programação é contenção de gastos.

Sumaré confirmou que não terá programação. “A crise do país não afeta a programação Sumaré, pois a prefeitura normalmente não realiza festas de carnaval”, afirmou o Executivo sumareense.

A Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer de Hortolândia informou que realizará a “Matinê da Família”, no dia 5 de março, em local a ser definido, mas não detalhou a programação.

Já em Santa Bárbara, conforme publicou O Liberal no dia 5, seis blocos vão às ruas entre 23 de fevereiro e 4 de março, no “Carnaval DuzEnta”, com ritmos que vão das marchinhas e maracatu à música eletrônica.