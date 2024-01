‘Na Piscina com Fê Paes Leme’ rende conversas descontraídas

A ideia de um talk show realizado numa piscina pode até soar um tanto estranha. Mas Fernanda Paes Leme conseguiu transformar o formato em um programa leve, divertido e, até mesmo pela total despretensão, interessante. No “Na Piscina com Fê Paes Leme”, do GNT, a apresentadora recebe convidados em sua própria casa e conversa sobre temas que, inicialmente, até passam por assuntos ligados ao verão. Mas o entrosamento conquistado com os participantes acaba revelando curiosidades mesmo de nomes que não saem das revistas e programas de tevê, como Samuel de Assis e Rafa Kalimann.

A simplicidade da produção impressiona. O fato de ser gravado na própria piscina de Fernanda confere uma autenticidade e chama atenção a falta de edições excessivas no bate-papo, o que cria uma atmosfera ainda mais intimista. Não é difícil o telespectador se sentir como se estivessem participando da conversa ali, na parte externa da casa da apresentadora. Para isso, conta muito o carisma de Fernanda, que é mesmo o grande trunfo do “Na Piscina com Fê Paes Leme”. Ela conduz as entrevistas de maneira natural e, talvez por isso mesmo, faz com que detalhes curiosos sobre a vida e carreira dos convidados acabem surgindo sem que eles mesmos percebam.

A decisão de gravar na própria casa da apresentadora não se resume a render um toque intimista ao programa. A decisão certamente favoreceu a agenda de Fernanda, que está grávida e deve dar à luz em abril. Ou seja, uma adaptação inteligente às circunstâncias. Talvez tenha mirado no cuidado com a apresentadora, mas acertou na autenticidade e na pessoalidade. Por outro lado, Fernanda chega a mencionar, já no primeiro episódio, que essa foi uma característica que dificultou a seleção dos participantes. O que ficou entendido é que houve recusas de convidados justamente por estarem reticentes em aparecer de trajes de banho. Coincidência ou não, Samuel gravou com camisa e Rafa Kalimann, de maiô e não de biquíni.

Por falar nos convidados, a lista deixa clara a preocupação com a diversidade. Ela inclui nomes desde Márcia Sensitiva a artistas como Pocah e Linn da Quebrada. Para quebrar as conversas sem interrupções de edição, há quadros no “Na Piscina com Fê Paes Leme”. Receitas para serem servidas à beira da piscina adicionam um toque especial ao programa, enquanto o “Boia ou Bebe” gera risadas sem criar polêmica quando o convidado escolhe beber ou não um drink após ouvir comentários que fãs ou haters deixaram em suas publicações nas redes sociais, selecionados por Fernanda e sua equipe. Uma seleção, claro, que parece ser feita com extrema cautela.

O programa não se resume à tevê: Fernanda avisa que ele fica disponível, em forma de podcast, nas plataformas de streaming de áudio. Cada episódio tem em torno de 50 minutos de duração, ou seja, não é difícil ouvir durante uma caminhada ou até no deslocamento de casa para o trabalho – pelo menos para quem vive em cidades com muito trânsito. Com o conteúdo oferecido de maneira mais rápida e dinâmica, “Na Piscina com Fê Paes Leme” é capaz de atrair também o público online, alinhando-se às tendências contemporâneas de consumo de mídia.

“Na Piscina com Fê Paes Leme” – GNT – Segunda a sexta, às 20h15.