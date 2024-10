Na pele da vaidosa Glaucia, Lorena Comparato celebra retorno à cantoria na segunda temporada de ‘Rensga Hits!’

Com o lado atriz bem desenvolvido ao longo dos anos, Lorena Comparato foi deixando sua vertente cantora cada vez mais reservada a momentos íntimos e privados. Até que o convite para viver a ambiciosa Glaucia de “Rensga Hits!” proporcionou à intérprete a chance de atuar e cantar na mesma produção de forma equilibrada. Embora já tenha soltado a voz por conta de outras personagens, a boa repercussão da série do Globoplay – que também fez sucesso na tevê aberta e acaba de estrear sua segunda temporada no streaming – levou Lorena a realmente se destacar musicalmente.

Tudo por conta da trilha sonora original gravada especialmente para a obra, que revelou hits como “Desatola Bandida” e “Nota 100”. “Sempre entro em um projeto esperando o êxito, mas essa série ultrapassou qualquer expectativa. Teve muito pedido para que se tornasse uma novela, foi assunto em diversos programas e as músicas tomaram uma proporção absurda. Gravamos nos palcos de importantes eventos sertanejos e foi quando vi que a série realmente conseguiu unir minha paixão pela atuação e pela música de forma muito especial”, detalha.

Inspirada na indústria da música sertaneja, mais especificamente no mercado que envolve as cantoras e compositoras que formam o movimento Feminejo, a primeira temporada foi marcada pela disputa entre Glaucia, aspirante a principal estrela do momento, e Raíssa, papel de Alice Wegmann, que acaba roubando a cena por conta do talento e carisma. No episódio que fecha o primeiro ano da série, é revelado que as rivais, na verdade, são irmãs por parte de pai, o que se tornou o principal mote para o retorno da produção. “Depois de tudo o que a Glaucia aprontou, ela leva um choque de realidade e precisa repensar a relação com a irmã. É uma família complicada, que vai se formando de forma torta. Foi uma surpresa boa para acabar com o clima de rivalidade”, acredita a atriz.

Agora, morando juntas para cuidar do pai, Zé Roberto, de Ernane Moraes, as irmãs passam a conviver mais enquanto cada uma tenta levar adiante a própria carreira. “O público começa a enxergar as duas como dupla, mas elas demoram a entender que poderiam fazer muito mais sucesso se unissem seus talentos. Apesar de vaidosa, a Glaucia começa a se abrir mais para o mundo nessa nova temporada”, ressalta.

Com tintas mais dramáticas, Lorena também celebra a recém-lançada temporada da premiada “Impuros”, produção da antiga Fox que agora chega ao público pela plataforma Disney+. Na trama, a atriz vive a destemida Geise, mulher do poderoso Evandro do Dendê, protagonista de Raphael Logam. No projeto desde 2018, Lorena adora o fato de encarar o crescimento e as mudanças vividas por sua personagem ao longo de tantos anos de trabalho. “Ela foi tomando gosto pelo poder. A ambição e a ganância vão pegando a Geise devagar. Na primeira temporada, ela só queria conforto, saúde e educação para os filhos. Nos novos episódios, é possível ver que agora nada a satisfaz, ela quer patrimônio, luxos e, principalmente, ser influente em um universo dominado pelo Evandro”, conta.

Nascida em Lisboa, Portugal, mas criada no Rio de Janeiro, a carreira de Lorena foi fortemente influenciada por seu pai, o prestigiado roteirista Doc Comparato, e sua irmã mais velha, Bianca. Já com uma carreira estabelecida no teatro, a estreia de Lorena na tevê foi como apresentadora do programa infantil “TV Globinho”, em 2009. Só em 2013, entretanto, ela teve sua primeira grande chance no vídeo ao viver a passional Abigail nas cinco temporadas de “Pé na Cova”, seriado de Miguel Falabella. Nos últimos anos, a relação com a televisão só se fortaleceu, com diversos trabalhos em emissoras como Globo e Record, além de produções em plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Globoplay. “Ainda tenho muito a fazer, mas estou bem orgulhosa e contente com todas as personagens que me fizeram chegar nesse momento da minha carreira. Sigo curiosa e sempre aberta ao novo”, destaca.

“Rensga Hits!” – Globoplay – duas temporadas disponíveis.

“Impuros” – Disney+ – cinco temporadas disponíveis.