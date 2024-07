Na pele da injustiçada cantora Thamyres, de ‘Rensga Hits!’, Jeniffer Dias une música e atuação

Desde criança, Jeniffer Dias sempre gostou de cantar e dançar. A experiência como assistente de palco do programa “Esquenta”, entre 2012 e 2015, contribuiu para que enxergasse novas possibilidades na carreira artística. E “Rensga Hits!”, cuja segunda temporada está prevista para estrear ainda este ano no Globoplay, em agosto, se mostrou uma oportunidade de unir as paixões pela música, dança e atuação em um só projeto. “Particularmente, foi uma delícia. Uma bela oportunidade de me reconectar com a música”, enaltece a niteroiense, que completou 33 anos em junho.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A relação com a música, na verdade, surgiu bem cedo para Jeniffer. Principalmente por influência do pai, que tinha um grupo de samba nos anos 1990. “Cresci indo às rodas com ele e adorava cantar. Nas festas da minha família, não podia faltar um sambão e cada um pegava um instrumento. Já eu era sempre a cantora”, lembra, aos risos. Na série da plataforma de streaming da Globo, Thamyres, personagem da atriz, também canta. E em família: na primeira leva de episódios, ela e o irmão Theo, papel de Sidney Santiago, formavam uma dupla sertaneja. “Moramos em Goiânia para gravar a série e mergulhamos naquele universo de cabeça. O sucesso de ‘Rensga Hits!’ foi uma resposta de que tudo valeu a pena. Deu um gás para seguir fazendo o que eu amo”, avalia.

Thamyres acabou se decepcionando, porque percebeu que mesmo sendo tão importante quanto o irmão para o sucesso de seus hits, ele se dava melhor nos contratos que assinavam. Ou seja, um prato cheio para debater o empoderamento feminino na própria música. Para os novos episódios, Jeniffer promete muita emoção. “Está tudo lindo demais. Não posso dar spoiler, mas o público pode esperar uma grande produção e com personagens mais ousados! E, falando da minha Thamy, muito poder vem aí”, adianta ela, deixando no ar a ideia de que a cantora surgirá com sede de vingança.

Além de “Rensga Hits!”, Jeniffer marcou presença ainda em “No Ano que Vem”, série do Canal Brasil, disponibilizada também aos assinantes dos canais Globosat. Na produção, ela divide com Julia Lemmertz o posto de protagonista. “Julia foi uma parceira sem igual, comprometida, que me deu a mão e não largou. A gente quase sempre fazia ligações para bater texto antes de gravar”, elogia a atriz, que teve de decorar cerca de dez páginas de texto apenas para fazer o teste para interpretar a sofrida e determinada Bel. A série teve direção-geral da também atriz Maria Flor.

“No Ano que Vem” tem criação de Marcia Leite e foca em Ana e Bel, duas mulheres que se encontram por acaso em um réveillon e se conectam de uma maneira especial. Ana enfrenta um câncer e Bel perdeu um filho. As duas, então, decidem terminar seus casamentos e buscar novas jornadas. “A possibilidade de fazer uma personagem cheia de camadas, humana e que se escolhe chamou a minha atenção desde o início”, conta Jeniffer, que teve a ajuda da própria mãe no trabalho de composição.

“Assim como a Bel, ela já perdeu um filho. Como ela bem disse em um dos nossos papos, é uma experiência traumática, dolorosa, invasiva, que deixa um vazio, um eco. Procurei trazer tudo o que escutei dela e o que descobri, nas preparações, para a cena. Poder conversar abertamente com minha mãe, com quem tenho tanta intimidade, fez muita diferença”, reconhece.

“Rensga Hits!” – Globoplay – Segunda temporada com estreia prevista para agosto de 2024.