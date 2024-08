Na pele da ardilosa Brenda de ‘Família É Tudo’, Alexandra Richter mostra habilidades cênicas além do humor

Há artistas que ficam marcados por determinado gênero na televisão. Isso acontece principalmente com o humor. Alexandra Richter é um exemplo. A atriz ganhou muita popularidade quando integrou o elenco do programa “Zorra Total”, ainda nos anos 2000. Fez sucesso na pele da divertida Iesa na trilogia cinematográfica “Minha Mãe É uma Peça”, ao lado de Paulo Gustavo, e acabou sendo convidada para diversos tipos cômicos na teledramaturgia da Globo.

Ultimamente, porém, vem trilhando caminhos distintos. Em “Família É Tudo”, novela das 19h da emissora, dá vida a uma das vilãs da trama. E sem traços evidentes de humor. “Quando me chamaram, falaram que não era comédia. Eu adorei! Escolhi ser atriz para fazer o maior número de personagens diferentes”, defende.

A chance surgiu quando a carioca, que completou 57 anos em junho, ainda estava comprometida com outro folhetim. “Eu finalizava as gravações de ‘Terra e Paixão’, onde fiz uma participação, e achei incrível! Adorei, porque Brenda era uma personagem diferente”, lembra. Na história escrita por Walcyr Carrasco e exibida na faixa das 21h entre 2023 e 2024, Alexandra dava vida à interesseira Nice, uma falsa religiosa que saiu de cena ao ser assassinada.

Em “Família É Tudo”, a maldade também se mantém presente nas cenas de Alexandra. O núcleo de Brenda expõe uma família disfuncional, tendo ela como uma mãe controladora e tóxica. “Brenda acha que pode interferir no futuro do filho, que já é um adulto. Ela é megera”, aponta, demonstrando que não tem qualquer vontade de justificar as armadilhas planejadas pela dondoca para separar Tom e Vênus, interpretados por Renato Góes e Nathalia Dill. Para isso, ela conta sempre com o auxílio da ex-nora Paulina, papel de Lucy Ramos. “Brenda é ruim mesmo. É diferente de mim, que sou mãezona”, garante Alexandra, que é mãe de Gabriela, hoje já adulta. “Eu falo que felicidade é um conjunto das escolhas que você faz, sejam certas ou erradas. A gente aconselha, mas não como a Brenda”, analisa.

Como o próprio título induz, “Família É Tudo” aborda diferentes núcleos familiares, cada um de um jeito. A própria trama central mostra meios-irmãos que têm de se unir para tentar conquistar a herança estipulada pela avó em testamento, depois que ela desaparece. Na pele de uma mãe que quer impor suas vontades ao filho, Alexandra preferiu um caminho aparentemente mais seguro em sua composição. “Busquei tudo no texto. Bebi muito da fonte do Daniel Ortiz e isso me enriqueceu”, entrega, referindo-se ao autor.

Mesmo feliz com os papéis que não têm um direcionamento cômico, a atriz deixa claro que segue aberta para o gênero. “Se vier humor, aceito. Artista não pode se fechar nunca”, avisa. Sem contar que, muitas vezes, as propostas mudam no decorrer dos trabalhos, quando se tratam de obras abertas. Foi exatamente o que rolou em “Cheias de Charme”, exibida originalmente também na faixa das 19h pela Globo e atualmente em reprise na emissora, à tarde.

“Era uma vilã, uma mulher má. Mas, no meio, quando ficou pobre, vieram cenas cômicas”, recorda, feliz por poder se rever na trama. “Eu amo ‘Cheias de Charme’, essa novela é maravilhosa”, elogia.

“Família É Tudo” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa na madrugada.