Na Globo, filho de Gugu reafirma desejo de seguir carreira na TV

João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu (1959-2019), participou do Altas Horas que foi ao ar na noite do último sábado, 30, na Globo.

“O João é o João Liberato, filho do Gugu, que veio visitar hoje aqui, pediu para conhecer. Bem-vindo!”, destacou o apresentador Serginho Groisman ao vê-lo na plateia. “Obrigado, tô gostando bastante, muito legal”, respondeu o jovem, que estava acompanhado por um amigo norte-americano.

Em referência ao mundo da comunicação, no qual Gugu trilhou uma carreira de sucesso, Serginho questionou: “Vai seguir a carreira ou não?”. “Olha, eu penso, sim. Gosto muito da televisão, da mídia, eu penso, sim”, respondeu João Augusto.

A cantora Simony, ex-Balão Mágico, era uma das convidadas da atração e também deixou uma mensagem ao filho de Gugu: “Ele é muito amigo do Ryan, meu filho. Eu vi ele desse tamanhinho. Tô muito feliz de te ver aqui, você é um menino maravilhoso, mesmo, de verdade. Desde pequeno a tia te ama. Tô muito feliz de te ver lindo, maravilhoso e bem. De verdade”.

O Altas Horas com João Augusto Liberato foi gravado há algumas semanas, no início do mês de julho. Na ocasião, o jovem, que mora nos Estados Unidos, também participou do Programa Silvio Santos, apresentado por Patricia Abravanel, no SBT.