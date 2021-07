Cultura Na data do aniversário de João Paulo, Daniel presta homenagem ao parceiro

O músico João Paulo teria feito 61 anos de idade nesta quarta-feira, dia 28. Daniel, que formava dupla com ele, prestou uma homenagem ao companheiro, que morreu em um trágico acidente de carro em 1997. “João Paulo é o dia do seu aniversário! E mesmo passando por tudo isso que estamos vivendo, se você estivesse aqui, a primeira coisa que eu gostaria de fazer, seria te dar um abraço bem apertado e te desejar toda felicidade! Saudades, irmão”, escreveu o cantor.

A dupla sertaneja João Paulo e Daniel teve sucesso meteórico nos anos 1990 no Brasil. E foi nessa época que João sofreu o acidente, na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, quando voltava de um show em São Caetano do Sul, indo em direção a Brotas, no interior paulista. Ele foi carbonizado após a BMW que dirigia ter capotado e explodido.

A homenagem que Daniel fez no Instagram foi comentada por outros artistas como Fábio Júnior, Flávio Venturini e Alexandre Pires, que escreveu: “Eternamente em nossos corações”.