Na CCXP22, painel da Netflix destaca ‘Wandinha’, ‘Sandman’ e ‘Round 6’

Em um painel longo, com mais de duas horas de duração, a Netflix apresentou um verdadeiro desfile de seus maiores sucessos na CCXP22 neste sábado, 3. Foram poucas as novidades, já que as conversas se concentraram mais em como essas produções movem paixões e arrebatam fãs ao redor de todo o mundo.

Sandman, Wandinha, Round 6 e Heartstopper foram algumas das produções que receberam convidados presenciais ao longo de toda a tarde.

De vez em quando, surgia algum material exclusivo e inédito – como uma cena excluída de Sandman, logo após um recado do criador da série, o escritor Neil Gaiman.

No entanto, o assunto sempre voltava para o sucesso que já foi construído pela gigante do mercado de streaming e que era reverberado pelos gritos dos fãs brasileiros que lotavam o pavilhão da CCXP.

“Estar em lugares como esse aqui, com pessoas que amam a série, é incrível. Estou vivendo meu sonho”, disse Joe Locke, de Heartstopper. “Às vezes, a gente precisa se beliscar”, completou Kit Connor, da mesma série.

Park Hae-soo, estrela de Round 6, bateu na mesma tecla: “Já atuei muito nos palcos da Coreia, mas agora vim ao Brasil por conta de Round 6.

Ao atuar no seriado, pude encontrar mais pessoas”, comentou o ator. Mudou sua vida, então? “Sim, estou aqui no Brasil. Então, obviamente. Não sabia que teria uma reação tão grandiosa. É uma novidade pra mim. Nós estamos exatamente do outro lado do mundo.”

O fator Netflix

Deu pra sentir, também, como o sucesso de uma série da Netflix pode mudar a vida de um ator ou atriz: Jenna Ortega, protagonista de Wandinha, se tornou instantaneamente um sucesso absoluto mesmo com poucas produções no currículo – e foi uma das mais aplaudidas do painel. “Fiquei surpresa com o sucesso da série. É pra isso que a gente faz TV”, diz.

A série se tornou a mais assistida da Netflix em língua inglesa.

Ela, aliás, ressaltou como está feliz em levar a história da Família Addams adiante. “É uma oportunidade surreal apresentar essa história para novas gerações”, disse ela, pouco antes de todo o elenco da Netflix na CCXP22 voltar ao palco, ovacionado.