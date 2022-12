Na CCXP, Paramount+ Brasil divulga cena exclusiva de Rodrigo Santoro em filme

A Paramount+ Brasil divulgou durante a CCXP uma cena exclusiva do personagem de Rodrigo Santoro em Teen Wolf: O Filme. O brasileiro irá interpretar Garrett Briggs, um guarda florestal de Los Angeles dedicado a proteger o meio ambiente.

Além disso, foi divulgado também o trailer oficial do longa, que tem estreia prevista no streaming em 26 de fevereiro de 2023.

Teen Wolf: O Filme

Na trama, veremos como Scott (Tyler Posey) reúne velhos amigos e aliados para retornar à cidade de Beacon Hills e protegê-la de uma nova e aterrorizante ameaça, que traz com ela a volta de todas as criaturas mágicas com as quais os heróis lidaram nas seis temporadas da série Teen Wolf.

O criador original da série, Jeff Davis, também está a frente desse projeto e as ausências são por conta de Dylan OBrien (Stiles) e Arden Cho (Kira).

Além de Posey, a produção conta também com os retornos de Crystal Reed (Allison), Tyler Hoechlin (Derek), Holland Roden (Lydia), Shelley Hennig (Malia), e Colton Haynes (Jackson).

A cena de Rodrigo Santoro com legenda em português pode ser conferida no seguinte endereço na internet: https://www.youtube.com/watch?v=UDP2Yrv2ihY