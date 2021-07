Na boca do povo

“Ti Ti Ti” foi a primeira novela de Maria Helena - Foto: Divulgação

Já se vão quase oito anos desde que Maria Helena Chira se afastou das novelas. Agora, no entanto, ela experimenta a popularidade novamente. É que justamente sua estreia nos folhetins, como a patricinha Camila de “Ti Ti Ti”, está no ar atualmente, na faixa do “Vale a Pena Ver de Novo” da Globo. “Além de ser a minha primeira novela, foi um dos personagens mais marcantes da minha carreira”, conta a paulistana de 38 anos. Por isso mesmo, ela não esconde que recebeu a notícia da reprise da trama de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari com alegria. “Especialmente nesse momento de pandemia. A novela é leve, com um elenco maravilhoso, e eu só tenho boas lembranças dela”, entrega.

Na história, Camila era a noiva do fotógrafo Edgar, papel de Caio Castro. Tudo que ela mais queria, no começo, era se casar com ele. Porém, no dia da cerimônia, abandonou o rapaz no altar e fugiu, promovendo uma grande reviravolta na própria vida. Para a intérprete, essa foi a sequência mais marcante. “Foi ao ar há pouco tempo na reprise. E foi, com certeza, a mais difícil de gravar, porque foi uma virada inesperada para mim. Recebi os capítulos e fiquei em choque. Mas, ao mesmo tempo, muito feliz de poder viver essa transformação dela”, recorda.

Essa mudança de rumo de Camila acabou gerando, em 2010, uma discussão entre os telespectadores sobre a questão do casamento como uma realização para as mulheres. “Olhando hoje, 11 anos depois, acho muito moderna a discussão trazida na época. Quando ela percebe internamente que não é só isso, tem coragem de romper e começar de novo”, valoriza Maria Helena.

Agora, não tem sido diferente. Pelo menos é o que a atriz percebe, a partir do contato que tem com o público em suas redes sociais. “Muitas pessoas estão chegando para falar sobre a novela. Tanto os fãs da época quanto pessoas mais novas, que estão vendo pela primeira vez”, diz.

Rever trabalhos antigos não é um problema para Maria Helena. Ao contrário: em geral, ela gosta mesmo é de se ver depois de um tempo que a produção vai ao ar. “Quando está muito próximo, ainda fico pensando como poderia ter feito diferente. Depois, geralmente, ficam as lembranças boas”, opina.

Sua última novela foi “Sangue Bom”, em 2013. Depois, Maria Helena fez apenas algumas participações em séries, mas ficou longe de trabalhos mais longos. A pausa, no entanto, foi por uma boa razão. “Engravidei no início de 2015 e, antes disso, trabalhei bastante com teatro e séries, alternando os projetos. Após o nascimento do meu filho, me programei para ficar um tempo fora”, explica.

A maternidade, porém, mexeu muito com algumas certezas que a atriz tinha e, é claro, com a sua própria estrutura. “Não diria que foi uma decisão racional ficar fora por tanto tempo, mas sinto que criei uma espécie de barreira. A volta ao ritmo de trabalho de antes da gravidez é uma ilusão, e acho que muitas mulheres, independentemente da área, tentam isso, mas não tem como, com um bebê precisando de você”, avalia ela, afirmando que, hoje, a situação é outra. “Estou mais preparada e pronta do que nunca para voltar”, garante.