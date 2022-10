Mutantes fazem único show em SP antes de saírem em turnê pelos Estados Unidos

Os Mutantes vão fazer um único show em São Paulo antes de partirem para uma longa turnê nos Estados Unidos e, depois, seguirem por outros países. Com clássicos da carreira e algumas canções do novo álbum ZZYZX, o guitarrista e cantor Sérgio Dias lidera seu grupo no show de 21 de outubro, no Teatro Bravos, às 21h, com ingressos entre R$ 110 e R$ 300. Esta será a volta aos palcos depois dos dois anos em que o mundo parou.

O álbum ZZYZX foi lançado um pouco antes da pandemia com onze faixas, sendo duas em português. A formação tem o guitarrista Camilo Macedo, o baterista Claudio Tchernev, o baixista Vinícius Junqueira, o tecladista Henrique Peters e a cantora Esméria Bulgari. No repertório, além das músicas do ZZYZX, virão Balada do Louco, Bat Macumba, Panis et Circensis, Tecnicolor, Cantor de Mambo e Cidadão da Terra.

Serviço

Os Mutantes

Data: dia 21 de outubro

Horários: 21h

Ingressos: entre R$ 110 e R$ 300

Teatro Bravos

Rua Coropé, 88 – Pinheiros

Complexo Aché Cultural, entre as Avenidas Faria Lima e Pedroso de Morais.